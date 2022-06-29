У Путіна комплекс маленького чоловіка – голова Міноборони Британії

Червень, 29 в 15:08

Міністр оборони Британії Бен Воллес стверджує, що поведінку президента Росії Володимира Путіна можна пояснити тим, що він має комплекси через синдром маленького чоловіка.

– Я напевно думаю, що погляд Путіна на себе та світ – це синдром маленького чоловіка, погляд мачо. Ви рідко чуєте словосполучення “синдром маленької жінки”. Ви завжди чуєте “синдром маленького чоловіка”, і в нього це надміру, – цитує заяву Бена Воллеса The Guardian.

Варто зазначити, що хоча точний зріст Володимира Путіна не відомий, візуально можна побачити, що він значно нижчий від середньостатистичного чоловічого.

Для прикладу зазначимо, що зріст експрезидента РФ Дмитра Мєдвєдєва 1,63 м, а Віктора Януковича 1,93 м.

Зараз дивляться

Раніше повідомлялося, що російське вторгнення в Україну призвело до різкого погіршення ставлення до Росії у світі. Так, Володимир Путін очолив антирейтинг політиків – йому найменше довіряють.