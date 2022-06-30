Червень, 29 в 23:25

Після визнання Сирією терористичних угрупувань “ЛДНР” Україна не матиме жодних відносин з офіційним Дамаском, а санкції проти Сирії будуть посилені.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення 29 червня.

– Росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії, навпаки, буде ще більше, – сказав президент.

Володимир Зеленський також прокоментував візит до Києва президента Індонезії Джоко Відодо, що стало першим візитом індонезійського лідера в Україну за роки незалежності. Він назвав Індонезію дуже впливовою державою, яка може постраждати від продовольчої кризи, що була спровокована Росією.

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– І ще одна оптимістична й дуже важлива новина: повернули додому 144 українських воїнів з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 – Військово-морських сил; 28 – армія, 17 прикордонників, 9 тероборонівців, один поліцейський. Найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19. Зокрема, додому повертаються 95 захисників Азовсталі, – сказав він.

Президент подякував Головному управлінню розвідки та всім, хто працював на цей результат.

– Але про це згодом. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця й кожну українку, – сказав він.

Президент розповів, що зранку 29 червня взяв участь у засіданні саміту НАТО.

– Це особливий саміт. Саміт трансформації. Альянс змінює свою стратегію у відповідь на агресивну антиєвропейську політику Росії та російську війну проти нашої держави. Очевидно, що гарантувати безпеку у Європі в таких умовах неможливо без нашої держави. І ми зробимо все, щоб ця очевидність була трансформована в конкретні рішення – для України, для Альянсу, – сказав він.

Володимир Зеленський закликав надати Україні “чіткі гарантії безпеки”.

– Вони в нас будуть, і я сьогодні звернувся із закликом до членів НАТО знайти такий формат рішень, який передбачав би повноцінну участь України в нашій спільній європейській архітектурі безпеки, – сказав він.

Президент додав, що закликав держави НАТО прискорити постачання систем протиракетної оборони для України та значно посилити тиск на державу-терориста Росію.

Крім того, президент прокоментував ракетні удари РФ по Миколаєву.

– Одразу 10 ракет, і всі – по цивільних обʼєктах – доводить абсолютно для всіх у світі, що тиску на Росію недостатньо. Одна з цих ракет, надзвукова протикорабельна ракета Онікс, зруйнувала звичайну п’ятиповерхівку, – сказав він.

За його даними, наразі в Миколаєві відомо про п’ятьох загиблих.

Крім того, він згадав і про ракетні удари по Очакову, Дніпру та обстріли Харківщини та Сумської області. Окремо він вказав на обстріли міст на Донбасі – Лисичанськ, Авдіївка та громади Бахмутського напрямку. Президент заявив, що Україна робить усе, щоб забезпечити українських військових сучасною артилерією для відсічі окупантам.