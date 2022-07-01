Липень, 01 в 17:57

Липень може стати місяцем зменшення напруги у повномасштабній війні на території України. Проте боротьба може відбуватися в геополітичній площині, оскільки РФ намагається змусити Київ до поступок.

Про це повідомив під час загальнонаціонального телемарафону військовий експерт Олег Жданов.

– Судячи з інформації, яка є у відкритому доступі, липень може стати місяцем зменшення напруги і позиційної війни на фронті, але великої війни в геополітичному просторі. Ми вже бачимо випади з боку Росії щодо примушення нас до переговорного процесу і до втілення у життя поганих прогнозів закінчення війни – для нас і Заходу, – наголосив експерт.

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Водночас Жданов нагадав, що у серпні очікується надходження до України озброєння від країн-партнерів “у необхідній кількості”.

Коментуючи вчорашню заяву американського лідера Джо Байдена, що понад 50 країн зобов’язалися надати військову допомогу Україні, експерт звернув увагу на роз’яснення США. Йдеться про те, що цифри, озвучені Байденом, – це загальна кількість озброєння, яку поставлять нашій державі 50 країн, включно з тим, яке вже надійшло.

– Тобто це не “ще” (надійде, – Ред.), а “включно”. Ось така різниця. Але в тому обсязі, який оголосив Джо Байден, цього буде цілком достатньо для того, щоб ми почали формування ударного угруповання для проведення контрнаступальної операції, – зазначив Жданов.

Він уточнив, що важливим є надання Україні додаткової артилерії, яка дозволить прикрити ЗСУ та проводити наступальні дії, а також засобів ППО та авіації. Останні дві складові допоможуть Україні “врешті-решт хоч якось закрити небо” та захистити мирні міста від ракетних ударів РФ.

Коментуючи нинішню ситуацію на фронті та цілі РФ, Жданов пояснив, що окупанти хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, що є “політичною метою на цьому етапі війни”.

Водночас дії військ РФ на Харківщині, на думку експерта, є “відволікаючим ударом, щоб розтягнути сили ЗСУ”, тобто змусити перекинути туди сили зі східного напрямку.

Російські загарбники також намагаються посилити Запорізький напрямок і перекидають туди війська, щоб заблокувати просування ЗСУ.

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Фото: Генеральний штаб ЗСУ