На Одесчине объявили день траура по погибшим в Сергеевке
Из-за гибели людей в результате ночного вражеского ракетного удара 2 июля 2022 года в Одесской области объявлено днем траура.
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
— Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко подписал распоряжение об объявлении 2 июля днем траура в Одесской области для почтения памяти мирных жителей, которые погибли в результате ракетных ударов, нанесенных российской армией в Одесской области, — отметил он.
Согласно распоряжению, 2 июля в знак скорби по погибшим приспустят флаг Украины на домах и зданиях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.
Также 2 июля в Одесской области необходимо воздержаться от проведения развлекательно концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.
Напомним, ночью 1 июля россияне нанесли ракетный удар по Сергеевке — поселку Белгород-Днестровского района Одесской области.
В результате вражеского обстрела погибли 20 человек, еще 38 пострадали.