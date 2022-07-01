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Факты / Украина

На Одесчине объявили день траура по погибшим в Сергеевке

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
На Одесчине объявили день траура по погибшим в Сергеевке
Фото: ГСЧС

Из-за гибели людей в результате ночного вражеского ракетного удара 2 июля 2022 года в Одесской области объявлено днем ​​траура.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

— Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко подписал распоряжение об объявлении 2 июля днем ​​траура в Одесской области для почтения памяти мирных жителей, которые погибли в результате ракетных ударов, нанесенных российской армией в Одесской области, — отметил он.

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Согласно распоряжению, 2 июля в знак скорби по погибшим приспустят флаг Украины на домах и зданиях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Также 2 июля в Одесской области необходимо воздержаться от проведения развлекательно концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.

Напомним, ночью 1 июля россияне нанесли ракетный удар по Сергеевке — поселку Белгород-Днестровского района Одесской области.

В результате вражеского обстрела погибли 20 человек, еще 38 пострадали.

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