Липень, 01 в 14:58

Через загибель людей внаслідок нічного ворожого ракетного удару 2 липня 2022 року в Одеській області оголошено днем жалоби.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

– Начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підписав розпорядження про оголошення 2 липня днем жалоби в Одеській області для вшанування пам’яті мирних жителів, які загинули внаслідок ракетних ударів, вчинених російською армією в Одеській області, – зазначив він.

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Відповідно до розпорядження, 2 липня на знак скорботи за загиблими приспустять прапор України на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Також 2 липня в Одеській області необхідно утриматись від проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач на регіональному та місцевому рівнях.

Нагадаємо, вночі 1 липня росіяни завдали ракетного удару по Сергіївці – селищі Білгород-Дністровського району Одеської області.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 20 людей, ще 38 постраждали.