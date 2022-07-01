В Украине деоккупировали 1027 населенных пунктов — Офис президента

Июль, 01 в 16:51

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов уже 1 027 населенных пунктов. Гуманитарные штабы заработали на 95% деоккупированных территорий.

Об этом в своем видеообращении сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, отметив, что на всех освобожденных от российской оккупации территориях продолжаются оперативные восстановительные работы.

– Сегодня я работаю на Житомирщине. В начале апреля враг полностью покинул ее территории, оставив после себя более 2 600 разрушенных объектов, 87% из которых – это поврежденный жилищный фонд. Кроме того, разрушениям подверглись 72 учебных заведения, которые сейчас являются приоритетными для восстановления, — сообщил он.

Кирилл Тимошенко напомнил, что этой ночью россияне нанесли ракетный удар по Одесской области. Около часа ночи в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района три ракеты попали в девятиэтажный жилой дом и базу отдыха.

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Также он напомнил о циничном и бессмысленном ракетном ударе по торговому центру в Кременчуге Полтавской области.

Кроме того, Тимошенко обратил внимание на то, что враг ежедневно продолжает уничтожать Харьков и Харьковскую область.

По его словам, в течение этой недели жители областного центра, населенных пунктов Андреевка, Балаклея, Барвенково, Бугаевка, Печенеги, Золочев, Одноробовка, Кицовка, Ивашки, Малиновка, Уды, Безлюдовка, Калиново, жители Богодуховской, Дергачевской и Циркуновской общин подверглись ракетным, авиационным, артиллерийским, минометным обстрелам со стороны РФ.