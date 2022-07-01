В Україні деокупували 1027 населених пунктів – Офіс президента

Липень, 01 в 16:51

Збройні сили України звільнили від російських окупанів вже 1 027 населених пунктів. Гуманітарні штаби почали працювати на 95% деокупованих територій.

Про це у своєму відеозверненні повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, зазначивши, що на всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи.

– Сьогодні я працюю на Житомирщині. На початку квітня ворог повністю покинув її територію, залишивши після себе понад 2 600 зруйнованих об’єктів, 87% з яких – це пошкоджений житловий фонд. Крім того, руйнацій зазнали 72 заклади освіти, які наразі є пріоритетними для відновлення, – повідомив він.

Кирило Тимошенко нагадав, що цієї ночі росіяни завдали ракетного удару по Одеській області. Близько першої години ночі в селі Сергіївка Білгород-Дністровського району три ракети влучили в дев’ятиповерховий житловий будинок та базу відпочинку.

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Також він нагадав про цинічний та безглуздий ракетний удар по торговельному центру в Кременчуці Полтавської області.

Крім того, Тимошенко звернув увагу на те, що ворог щоденно продовжує знищувати Харків та Харківську область.

За його словами, протягом цього тижня мешканці обласного центру, населених пунктів Андріївка, Балаклія, Барвінкове, Бугаївка, Печеніги, Золочів, Одноробівка, Кицівка, Івашки, Малинівка, Уди, Безлюдівка, Калинове, жителі Богодухівської, Дергачівської та Циркунівської територіальних громад понад 40 разів зазнали ракетних, авіаційних, артилерійських, мінометних обстрілів з боку РФ.