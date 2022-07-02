Июль, 02 в 18:22

Россия пытается спровоцировать НАТО, в частности, агрессивными заявлениями относительно Литвы, чтобы поднять уровень развязанной против Украины войны до мировой.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Литва в этой ситуации просто “попала на острие атаки” РФ как страна-член Альянса.

Как объяснил Жданов, Кремль хочет спровоцировать НАТО, чтобы “поднять ранг войны” и возможных будущих переговоров до мирового.

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– Путин прекрасно понимает, что переговорный процесс, если он будет, ему придется вести с Киевом. Москва должна будет напрямую разговаривать с Киевом. Для Путина это унизительно. Это одна из целей Запада, которую он ставит перед этой войной (заставить Кремль разговаривать с Киевом, – Ред.)… Путин же хочет себя легитимизировать, вернувшись “на Олимп”. Как это сделать? Следует спровоцировать НАТО, поднять ранг войны до мировой. Как это сделать? Только через вступление НАТО в войну, — отметил эксперт.

Жданов добавил, что если Кремлю удастся через угрозы в адрес Литвы спровоцировать НАТО, Владимир Путин объявит, что на РФ якобы напали, однако сразу же предложит переговоры. Таким образом, Москва подняла бы их уровень до мирового.

– Литва является одной из стран-членов НАТО. Если РФ в результате всех этих угроз – военных, политических, экономических – удастся спровоцировать НАТО на первый выстрел, все – Путин поднимает уровень войны до мировой, объявляет Альянс самым агрессивным блоком на планете, трубит во всех организациях, что на Россию напали. Ну и сразу же предложит переговорный процесс по урегулированию “этой кризисной ситуации”. И тогда уровень переговоров Путина уходит на мировой “Олимп”, то есть те же руководители НАТО, Байден, Макрон, Шольц. Уже не Киев примет участие в переговорах, не наш президент, а мировые лидеры. Вот чего добивается Путин, вот для чего ему нужна страна НАТО, – рассказал эксперт.

В то же время Жданов подчеркнул, что Кремль никогда не решится воевать с Альянсом, поскольку понимает, что силы будут неравными. Цель РФ – только спровоцировать Альянс для повышения уровня войны.

– Он ни в коем случае не будет воевать с НАТО, потому что понимает, что силы неравны. И в этом контексте вряд ли Россия когда-нибудь осуществит первый выстрел в сторону НАТО. Но он (Кремль, — Ред.) будет провоцировать НАТО, чтобы поднять себя на мировой уровень, – заявил военный эксперт.

Жданов предполагает, что Россия может использовать Беларусь как инструмент для провоцирования НАТО.

– Я не исключаю вариант, как это было в годы холодной войны, когда танки Беларуси будут ездить вдоль пограничных столбов польской или литовской границы и будут провоцировать НАТО. Возможно, даже будут холостые выстрелы в воздух, и будут провоцировать НАТО на какой-то агрессивный акт против уже армии Союзного государства (РФ и Беларуси, — Ред.), — рассказал эксперт.

Однако, по мнению Жданова, такое представление Кремль разыграет при условии, если “у РФ будут успехи в Украине”. А если их не будет Россия “вряд ли начнет сама себя растягивать на два фронта”.