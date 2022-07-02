Хоче спровокувати: експерт пояснив, навіщо Кремль брязкає зброєю біля кордонів НАТО
Росія намагається спровокувати НАТО, зокрема агресивними заявами щодо Литви, щоб підняти рівень розв’язаної проти України війни до світової.
Про це поінформував військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Литва в цій ситуації просто “потрапила на вістря атаки” РФ як країна-член Альянсу.
Як пояснив Жданов, Кремль хоче спровокувати НАТО, щоб “підняти ранг війни” та можливих майбутніх переговорів до світового.
– Путін прекрасно розуміє, що переговорний процес, якщо він буде, йому доведеться вести з Києвом. Москва повинна буде напряму розмовляти з Києвом. Для Путіна це принизливо. Це одна із цілей Заходу, яку він ставить перед цією війною (змусити Кремль розмовляти з Києвом, – Ред.)… Путін же хоче себе легітимізувати, повернувшись “на Олімп”. Як це зробити? Потрібно спровокувати НАТО, підняти ранг війни до світової. Як це зробити? Лише через вступ НАТО у війну, – зазначив експерт.
Жданов додав, що якщо Кремлю вдасться через погрози на адресу Литви спровокувати НАТО, Володимир Путін оголосить, що на РФ начебто напали, однак одразу ж запропонує переговори. Таким чином Москва підняла б їх рівень до світового.
– Литва є однією з країн-членів НАТО. Якщо РФ у результаті всіх цих погроз – військових, політичних, економічних – вдасться спровокувати НАТО на перший вистріл, все – Путін піднімає рівень війни до світової, оголошує Альянс найбільш агресивним блоком на планеті, трубить у всіх організаціях, що на Росію напали. Ну і одразу ж запропонує переговорний процес з урегулювання “цієї кризової ситуації”. І тоді рівень переговорів Путіна прямує на світовий “Олімп”, тобто ті ж керівники НАТО, Байден, Макрон, Шольц. Уже не Київ братиме участь у переговорах, не наш президент, а світові лідери. Ось чого добивається Путін, ось для чого йому потрібна країна НАТО, – розповів експерт.
Водночас Жданов наголосив, що Кремль ніколи не наважиться воювати з Альянсом, оскільки розуміє, що сили будуть нерівними. Мета РФ – лише спровокувати Альянс для підвищення рівня війни.
– Він у жодному разі не воюватиме з НАТО, тому що розуміє, що сили нерівні. І в цьому контексті навряд чи Росія колись зробить перший постріл у бік НАТО. Але він (Кремль, – Ред.) буде провокувати НАТО, щоб підняти себе на світовий рівень, – заявив військовий експерт.
Жданов припускає, що РФ може використати Білорусь як інструмент для провокування НАТО.
– Я не виключаю варіант, як це було в роки холодної війни, коли танки Білорусі їздитимуть уздовж прикордонних стовпів польського чи литовського кордону і провокуватимуть НАТО. Можливо, навіть робитимуть холості постріли у повітря, і провокуватимуть НАТО на якийсь агресивний акт проти вже армії Союзної держави (РФ та Білорусі, – Ред.), – розповів експерт.
Проте, на думку Жданова, таку виставу Кремль розіграє за умови, якщо “в РФ будуть успіхи в Україні”. А якщо їх не буде Росія “навряд почне сама себе розтягувати на два фронти”.