Липень, 02 в 18:22

Росія намагається спровокувати НАТО, зокрема агресивними заявами щодо Литви, щоб підняти рівень розв’язаної проти України війни до світової.

Про це поінформував військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Литва в цій ситуації просто “потрапила на вістря атаки” РФ як країна-член Альянсу.

Як пояснив Жданов, Кремль хоче спровокувати НАТО, щоб “підняти ранг війни” та можливих майбутніх переговорів до світового.

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– Путін прекрасно розуміє, що переговорний процес, якщо він буде, йому доведеться вести з Києвом. Москва повинна буде напряму розмовляти з Києвом. Для Путіна це принизливо. Це одна із цілей Заходу, яку він ставить перед цією війною (змусити Кремль розмовляти з Києвом, – Ред.)… Путін же хоче себе легітимізувати, повернувшись “на Олімп”. Як це зробити? Потрібно спровокувати НАТО, підняти ранг війни до світової. Як це зробити? Лише через вступ НАТО у війну, – зазначив експерт.

Жданов додав, що якщо Кремлю вдасться через погрози на адресу Литви спровокувати НАТО, Володимир Путін оголосить, що на РФ начебто напали, однак одразу ж запропонує переговори. Таким чином Москва підняла б їх рівень до світового.

– Литва є однією з країн-членів НАТО. Якщо РФ у результаті всіх цих погроз – військових, політичних, економічних – вдасться спровокувати НАТО на перший вистріл, все – Путін піднімає рівень війни до світової, оголошує Альянс найбільш агресивним блоком на планеті, трубить у всіх організаціях, що на Росію напали. Ну і одразу ж запропонує переговорний процес з урегулювання “цієї кризової ситуації”. І тоді рівень переговорів Путіна прямує на світовий “Олімп”, тобто ті ж керівники НАТО, Байден, Макрон, Шольц. Уже не Київ братиме участь у переговорах, не наш президент, а світові лідери. Ось чого добивається Путін, ось для чого йому потрібна країна НАТО, – розповів експерт.

Водночас Жданов наголосив, що Кремль ніколи не наважиться воювати з Альянсом, оскільки розуміє, що сили будуть нерівними. Мета РФ – лише спровокувати Альянс для підвищення рівня війни.

– Він у жодному разі не воюватиме з НАТО, тому що розуміє, що сили нерівні. І в цьому контексті навряд чи Росія колись зробить перший постріл у бік НАТО. Але він (Кремль, – Ред.) буде провокувати НАТО, щоб підняти себе на світовий рівень, – заявив військовий експерт.

Жданов припускає, що РФ може використати Білорусь як інструмент для провокування НАТО.

– Я не виключаю варіант, як це було в роки холодної війни, коли танки Білорусі їздитимуть уздовж прикордонних стовпів польського чи литовського кордону і провокуватимуть НАТО. Можливо, навіть робитимуть холості постріли у повітря, і провокуватимуть НАТО на якийсь агресивний акт проти вже армії Союзної держави (РФ та Білорусі, – Ред.), – розповів експерт.

Проте, на думку Жданова, таку виставу Кремль розіграє за умови, якщо “в РФ будуть успіхи в Україні”. А якщо їх не буде Росія “навряд почне сама себе розтягувати на два фронти”.