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Факты / Украина

Все решится через день-два: Арестович прокомментировал ситуацию в Лисичанске

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Все решится через день-два: Арестович прокомментировал ситуацию в Лисичанске

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявления России о якобы взятии Лисичанска Луганской области.

Об этом он рассказал в эфире программы Фейгин LIVE.

— Российская сторона в лице известного тик-токера (Рамзана Кадырова — Ред.) утверждала, что они взяли Северодонецк суток где-то 45 назад. Но на это понадобилось полтора месяца, — сказал Арестович.

Он заверил, что российских войск нет в центре Лисичанска, они не взяли город под свой контроль. Оккупанты на южных окраинах Лисичанска пытаются вести бои, попадают под раздачу наших войск.

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По словам Арестовича, оккупантам впервые удалось небольшими силами форсировать реку Северский Донец и оказаться в Приволье, городе-спутнике Лисичанска.

Таким образом, по мнению советника главы ОПУ, ситуация стала угрожающей и решится она через сутки-двое.

— Тогда станет понятно, что к чему идет, — резюмировал Алексей Арестович.

1 июля украинские военные отбили два массированных наступления российских оккупантов – в направлении Верхнекаменки и Лисичанского желатинового завода.

Фото: Сергей Гайдай

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