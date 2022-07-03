Липень, 02 в 23:03

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяви Росії про нібито взяття Лисичанська Луганської області.

Про це він розповів в ефірі програми Фейгін LIVE.

– Російська сторона в особі відомого тік-токера (Рамзана Кадирова – Ред.) стверджувала, що вони взяли Сєвєродонецьк доби десь 45 днів тому. Але на це знадобилося півтора місяця, – сказав Арестович.

Він запевнив, що російських військ немає у центрі Лисичанська, вони не взяли місто під свій контроль. Окупанти на південних околицях Лисичанська намагаються вести бої, потрапляють під роздачу наших військ.

Зараз дивляться

За словами Арестовича, окупантам вперше вдалося невеликими силами форсувати річку Сіверський Донець і опинитись у Привіллі, місті-супутнику Лисичанська.

Таким чином, на думку радника голови ОПУ, ситуація стала загрозливою і вирішиться вона за добу-дві.

– Тоді стане зрозуміло, що до чого йдеться, – резюмував Олексій Арестович.

Раніше повідомлялося, що 1 липня українські військові відбили два масовані наступи російських окупантів – у напрямку Верхньокам’янки та Лисичанського желатинового заводу.

Фото: Сергій Гайдай