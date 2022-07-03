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Факти / Україна

По Мелітополю завдано масованого удару

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

По тимчасово окупованому Мелітополю Запорізької області завдано масованого удару.

За даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився район аеродрому, де базуються російські загарбники.

Над містом нині здіймається густий дим.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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