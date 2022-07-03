Июль, 03 в 15:35

Российские оккупанты днем 3 июля обстреляли Славянск Донецкой области.

Обновлено в 15.35. По данным спикера Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко, в результате обстрела российскими войсками Славянска погибли 6 человек, еще 15 ранены.

В комментарии Суспильному она также сообщила, что враг нанес три ракетных удара по Краматорску – уничтожена гостиница и повреждена дорога.

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Обновлено в 15.00.

– Наибольший обстрел Славянска за последнее время, до 15 пожаров, также большое количество раненых и убитых, – рассказал мэр города Вадим Лях в видеообращении.

14.о6. Сильные обстрелы сейчас наблюдаются в Славянске Донецкой области. Об этом сооющают местные Telegram-каналы.

– Горит один из городских рынков Славянска. Спасатели пытаются ликвидировать пожар. Предварительно мы знаем, что нет пострадавших, – вскоре сообщила детали корреспондентка FREEДОМ Елена Грамова. – Было несколько попаданий. Мы побывали сегодня также в частном секторе, где выгорел один из домов. Людей там не было, поэтому нет пострадавших.

Утром россияне также обстреляли Краматорск Донецкой области из РСЗО Смерч. Обошлось без жертв, но есть серьезные разрушения.

Накануне российские войска обстреляли Славянск кассетными снарядами, в результате чего погибли четыре мирных жителя и еще семь человек ранены.

Под обстрел попал микрорайон Лиманы – частный сектор, где нет военных объектов.

Фото: Вадим Лях