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Факты / Украина

Обстрел Славянска 3 июля: мэр сообщает, что много убитых и раненых

Валентина Летяк, редактор ленты
Подтверждено
Авіаудар по Слов'янську 31 травня 2022

Российские оккупанты днем 3 июля обстреляли Славянск Донецкой области.

Обновлено в 15.35. По данным спикера Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко, в результате обстрела российскими войсками Славянска погибли 6 человек, еще 15 ранены.

В комментарии Суспильному она также сообщила, что враг нанес три ракетных удара по Краматорску – уничтожена гостиница и повреждена дорога.

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Обновлено в 15.00.

– Наибольший обстрел Славянска за последнее время, до 15 пожаров, также большое количество раненых и убитых, – рассказал мэр города Вадим Лях в видеообращении.

14.о6. Сильные обстрелы сейчас наблюдаются в Славянске Донецкой области. Об этом сооющают местные Telegram-каналы.

– Горит один из городских рынков Славянска. Спасатели пытаются ликвидировать пожар. Предварительно мы знаем, что нет пострадавших, – вскоре сообщила детали корреспондентка FREEДОМ Елена Грамова. – Было несколько попаданий. Мы побывали сегодня также в частном секторе, где выгорел один из домов. Людей там не было, поэтому нет пострадавших.

Слов'янськ на карті

Фото: Google maps

Утром россияне также обстреляли Краматорск Донецкой области из РСЗО Смерч. Обошлось без жертв, но есть серьезные разрушения.

Накануне российские войска обстреляли Славянск кассетными снарядами, в результате чего погибли четыре мирных жителя и еще семь человек ранены.

Под обстрел попал микрорайон Лиманы – частный сектор, где нет военных объектов.

Фото: Вадим Лях

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