Липень, 03 в 14:06

Сильні обстріли зараз спостерігаються у Слов’янську Донецької області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

– Прямо зараз горить один з міських ринків Слов’янська. Рятувальники намагаються ліквідувати пожежу. Попередньо ми знаємо, що немає постраждлих, – згодом повідомила деталі кореспондентка FREEДOМ Олена Грамова.

За її словами, зараз чекають офіційну інформацію від голови військової адміністрації Вадима Ляха.

– Було кілька влучень. Ми побували сьогодні також у приватному секторі, де вигорів один з будинків. Людей там не було, тому немає постраждалих, – наголосила вона.

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Зранку росіяни також обстріляли Краматорськ Донецької області з РСЗВ Смерч. Обійшлося без жертв, але є серйозні руйнування.

Напередодні російські війська обстріляли Слов’янськ касетними снарядами, внаслідок чого загинуло четверо мирних жителів та ще семеро людей поранені.

Під обстріл потрапив мікрорайон Лимани – приватний сектор, де немає військових об’єктів.

Фото: Вадим Лях