У Слов’янську повідомляють про сильні обстріли: горить місцевий ринок
Сильні обстріли зараз спостерігаються у Слов’янську Донецької області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
– Прямо зараз горить один з міських ринків Слов’янська. Рятувальники намагаються ліквідувати пожежу. Попередньо ми знаємо, що немає постраждлих, – згодом повідомила деталі кореспондентка FREEДOМ Олена Грамова.
За її словами, зараз чекають офіційну інформацію від голови військової адміністрації Вадима Ляха.
– Було кілька влучень. Ми побували сьогодні також у приватному секторі, де вигорів один з будинків. Людей там не було, тому немає постраждалих, – наголосила вона.
Зранку росіяни також обстріляли Краматорськ Донецької області з РСЗВ Смерч. Обійшлося без жертв, але є серйозні руйнування.
Напередодні російські війська обстріляли Слов’янськ касетними снарядами, внаслідок чого загинуло четверо мирних жителів та ще семеро людей поранені.
Під обстріл потрапив мікрорайон Лимани – приватний сектор, де немає військових об’єктів.
Фото: Вадим Лях