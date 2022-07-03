Второй день бьют из РСЗО Смерч: россияне снова обстреляли Краматорск
Утром, 3 июля, российские захватчики обстреляли Краматорск Донецкой области. Город был поражен из РСЗО Смерч.
Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.
— Второй день оккупанты бьют из РСЗО Смерч по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и гатят по мирному населению, — отметил он.
По словам мэра, обошлось без жертв, но есть серьезные разрушения. На месте работает взрывотехническая служба.
— Находитесь ближе к укрытиям, не пренебрегайте сигналами тревоги! – призывает он.
Отметим, что 2 июля, вечером российские военные также обстреляли Краматорск с помощью РСЗО Смерч.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты активизировали боевые действия на Краматорском направлении и пытаются взять под контроль Луганскую область.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Гончаренко
Фото: Александр Гончаренко