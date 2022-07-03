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Факты / Украина

Второй день бьют из РСЗО Смерч: россияне снова обстреляли Краматорск

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Подтверждено
Краматорськ

Утром, 3 июля, российские захватчики обстреляли Краматорск Донецкой области. Город был поражен из РСЗО Смерч.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

— Второй день оккупанты бьют из РСЗО Смерч по Краматорску. Уничтожают гражданскую инфраструктуру и гатят по мирному населению, — отметил он.

По словам мэра, обошлось без жертв, но есть серьезные разрушения. На месте работает взрывотехническая служба.

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— Находитесь ближе к укрытиям, не пренебрегайте сигналами тревоги! – призывает он.

Отметим, что 2 июля, вечером российские военные также обстреляли Краматорск с помощью РСЗО Смерч.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты активизировали боевые действия на Краматорском направлении и пытаются взять под контроль Луганскую область.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Гончаренко

Фото: Александр Гончаренко

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