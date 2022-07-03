Липень, 03 в 9:27

Українські захисники знищили одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі. Вони завдали понад 30 ударів по ворогу.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

– Сьогодні вночі Збройні сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз росіян в Мелітополі. Нанесли понад 30 ударів винятково по російській військовій базі, – зазначив він.

За словами Федорова, очікується великий потік мелітопольців на евакуацію.

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– Наше завдання – допомогти розміститись людям, які хочуть виїхати до Запоріжжя, – каже мер.

Також він додав, що 2 липня завдяки силам спротиву ворожий бронепоїзд з боєприпасами зійшов з рейок.

Нині окупанти намагаються створити провокації щодо того, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйновано міську інфраструктуру.

Зазначимо, що зранку 3 липня з’явилася інформація про масований удар по тимчасово окупованому Мелітополю Запорізької області.

За даними місцевих ЗМІ, під ударом опинився район аеродрому, де базуються російські загарбники. Над містом здіймався густий дим.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

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Джерело: Іван Федоров

Фото: Генштаб ЗСУ