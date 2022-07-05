Липень, 04 в 23:02

Лікарня в окупованому Мелітополі переповнена російськими військовими після удару ЗСУ американською системою HIMARS по аеродрому.

Про це розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. Він зазначив, що темпи поставки зброї в Україну не такі швидкі, як хотілося б. Проте сучасні системи вже досить ефективно застосовуються українськими військовими.

– Вчора в Мелітополі мешканці нарахували до 18 вибухів, що дає підстави вважати, що було застосовано до трьох пакетів HIMARS. І як ми бачимо на карті NASA, яка показує саме місця пожеж, ці удари були завдані саме по аеродрому, де, як казав мер Мелітополя, наразі розташована велика російська база. І саме ця база й була уражена. І як також пишуть на проросійських форумах, наразі в лікарнях Мелітополя велика кількість поранених. – сказав він.

Михайлов додав, що лікарня у Мелітополі зараз закрита і туди не можна пройти. Це свідчить про те, що удар ЗСУ по позиціях військ РФ був дуже результативним.

Зараз дивляться

Раніше мер Іван Федоров повідомив, що ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі. Вони завдали понад 30 ударів по ворогу.