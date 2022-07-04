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Факты / Украина

Под Энергодаром оккупанты придумывают фейковые бои с ВСУ, чтобы не попасть на передовую

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Под Энергодаром оккупанты придумывают фейковые бои с ВСУ, чтобы не попасть на передовую
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты, которые разместились вблизи Энергодара Запорожской области, придумали оригинальный способ, как стать “героями” и не погибнуть на войне в Украине.

По информации украинской разведки, россияне, которые находятся на территории уютного санатория, каждый вечер имитируют боевые столкновения с подразделениями Вооруженных сил Украины.

Во время таких “боев” оккупанты якобы уничтожают диверсионно-разведывательные группы украинцев, их плавсредства и беспилотники. Об этом они гордо отчитываются своему высшему командованию.

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Такое поведение оккупантов объясняют тем, что в случае ведения ими “героической” обороны своих позиций резко уменьшаются шансы использования их подразделения на линии боевого столкновения, где их ждет уже настоящий огневой контакт с подразделениями ВСУ и смерть.

В то же время за фейковые бои российские захватчики получают не только дополнительный боекомплект, но и денежное вознаграждение за участие в ведении боевых действий.

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Источник: Запорожская ОВА

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