Під Енергодаром окупанти вигадують фейкові бої із ЗСУ, щоб не потрапити на передову

Липень, 04 в 11:14

Російські окупанти, які розмістилися поблизу Енергодара Запорізької області, вигадали оригінальний спосіб, як стати “героями” та не загинути на війні в Україні.

За інформацією української розвідки, росіяни, які перебувають на території затишного санаторію, щовечора імітують бойові зіткнення з підрозділами Збройних сил України.

Під час таких “боїв” окупанти нібито знищують диверсійно-розвідувальні групи українців, їхні плавзасоби та безпілотники. Про це вони гордо рапортують своєму вищому командуванню.

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Таку поведінку окупантів пояснюють тим, що у разі ведення ними “героїчної” оборони своїх позицій різко зменшуються шанси використання їхнього підрозділу на лінії бойового зіткнення, де на них чекає вже справжній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ та смерть.

Водночас за фейкові бої російські загарбники отримують не лише додатковий боєкомплект, а й грошову винагороду за участь у веденні бойових дій.

Джерело: Запорізька ОВА