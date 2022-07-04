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Факти / Україна

Під Енергодаром окупанти вигадують фейкові бої із ЗСУ, щоб не потрапити на передову

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Під Енергодаром окупанти вигадують фейкові бої із ЗСУ, щоб не потрапити на передову
Фото: Depositphotos

Російські окупанти, які розмістилися поблизу Енергодара Запорізької області, вигадали оригінальний спосіб, як стати “героями” та не загинути на війні в Україні.

За інформацією української розвідки, росіяни, які перебувають на території затишного санаторію, щовечора імітують бойові зіткнення з підрозділами Збройних сил України.

Під час таких “боїв” окупанти нібито знищують диверсійно-розвідувальні групи українців, їхні плавзасоби та безпілотники. Про це вони гордо рапортують своєму вищому командуванню.

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Таку поведінку окупантів пояснюють тим, що у разі ведення ними “героїчної” оборони своїх позицій різко зменшуються шанси використання їхнього підрозділу на лінії бойового зіткнення, де на них чекає вже справжній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ та смерть.

Водночас за фейкові бої російські загарбники отримують не лише додатковий боєкомплект, а й грошову винагороду за участь у веденні бойових дій.

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Джерело: Запорізька ОВА

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