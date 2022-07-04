ВСУ оставили Лисичанск без потерь – Гайдай

Июль, 04 в 15:35

Чтобы не попасть в окружение, ВСУ покинули Лисичанск, выход прошел без потерь, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, наши военные могли бы долго удерживать город, но сейчас у России большое преимущество в артиллерии и боеприпасах.

– Они бы просто уничтожили город издалека, потому не было смысла оставаться. Мы бы попали в окружение и должны были бы сидеть там, пока город обстреливали. Решили отойти на готовые укрепленные позиции на запад, занять их и продолжить бой с российской армией. В результате вышли без потерь, – заверил Гайдай.

Руководитель области рассказал, что пока продолжалась оборона Лисичанска, другие подразделения строили новые укрепления в Донецкой области, куда и отошли войска.

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Гайдай признался, что об этом трудно говорить, однако это не проигранная война, а только одна битва.

– Мы должны сохранить свои войска, чтобы, когда поступит достаточное количество оружия, поставляемого Западом, мы могли вести обычные действия и контратаки, – добавил глава ОВА.

По его мнению, следующая цель РФ – захват Донбасса.

После тяжелых боев 3 июля Вооруженные силы Украины отошли с занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске.

По данным Генерального штаба, командование приняло решение об уходе украинских защитников, чтобы сохранить жизни наших бойцов.

Фото: Сергій Гайдай