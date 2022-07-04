Липень, 04 в 15:35

Щоб не потрапити в оточення, ЗСУ залишили Лисичанськ, вихід пройшов без втрат, заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, наші військові могли б довго утримувати місто, але зараз Росія має велику перевагу в артилерії та боєприпасах.

– Вони б просто знищили місто здалеку, тому не було сенсу залишатися. Ми б потрапили в оточення і мали б сидіти там, поки місто обстрілювали. Вирішили відійти на готові укріплені позиції далі на захід, зайняти їх і продовжити бій з російською армією. В результаті вийшли без втрат, – запевнив Гайдай.

Очільник області розповів, що поки тривала оборона Лисичанська, інші підрозділи будували нові укріплення в Донецькій області, куди й відійшли війська.

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Гайдай зізнався, що про це важко говорити, проте це не програна війна, а лише одна битва.

– Ми мали зберегти свої війська, щоб, коли надійде достатня кількість зброї, яку постачає Захід, ми могли вести звичайні дії і контратаки, – додав глава ОВА.

На його думку, наступна мета РФ – захоплення Донеччини.

Після важких боїв 3 липня Збройні сили України відійшли із займаних позицій та рубежів у Лисичанську.

За даними Генерального штабу, командування ухвалило рішення про відхід українських захисників, щоб зберегти життя наших бійців.

Фото: Сергій Гайдай