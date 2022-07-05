Детей будут забирать у родителей в случае отказа: на Запорожье оккупанты принуждают к обучению по программе РФ

Июль, 05 в 14:16

Оккупанты заставляют украинцев отдавать детей в школы и детские садики с российской учебной программой, а если родители отказываются, угрожают лишить их прав на ребенка.

Такие преступные действия были замечены в Пологовском районе Запорожской области. Там преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ.

— В случае несогласия родителей оккупационная администрация грозится изымать детей из семей и оформлять их в интернаты. Самих родителей обещают наказывать административными мерами – мужчин отправлять в “армию ДНР”, женщин на коммунальные работы, связанные с уборкой города, — сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Напомним, ранее мы писали, в каком формате в Украине будет проходить учебный год 2022-2023.

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Источник: ГУР