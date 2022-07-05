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Факти / Україна

Дітей забиратимуть у батьків у разі відмови: на Запоріжжі окупанти примушують до навчання за програмою РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Дітей забиратимуть у батьків у разі відмови: на Запоріжжі окупанти примушують до навчання за програмою РФ

Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи та дитячі садочки з російською навчальною програмою, а якщо ті відмовляються, погрожують позбавити батьківських прав.

Такі злочинні дії були помічені у Пологівському районі Запорізької області. В цих закладах викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ.

– У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів. Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами – чоловіків направляти до “армії ДНР”, жінок на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста, – повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Нагадаємо, раніше ми писали, у якому форматі в Україні проходитиме навчальний рік 2022-2023.

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Джерело: ГУР

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