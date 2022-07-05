Июль, 05 в 16:25

Российский враг усилил свои подразделения на Криворожском направлении.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.

Он отметил, что российская армия всеми силами пытается продвигаться в Луганской области, однако получает сопротивление от ВСУ.

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Кроме того, оккупанты усилили принудительную мобилизацию украинцев на захваченных территориях, чтобы укомплектовать 2 армейский корпус ВС РФ. А еще враг не оставляет попыток провести незаконные референдумы в оккупированных населенных пунктах.

— На Криворожском направлении оккупанты усиливаются путем перемещения до двух батальонных тактических групп воздушно-десантных войск из Бахмутского направления, — рассказал Мотузянык.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ прилагает все усилия, чтобы установить контроль над территорией Луганской области в пределах административных границ.

Источник: Media Center Ukraine