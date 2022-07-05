Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Оккупанты перебросили на Криворожское направление две БТГ воздушно-десантных войск

Марта Бондаренко, редактор ленты
проросійський бойовик з "днр"
Фото: Depositphotos

Российский враг усилил свои подразделения на Криворожском направлении.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.

Он отметил, что российская армия всеми силами пытается продвигаться в Луганской области, однако получает сопротивление от ВСУ.

Сейчас смотрят

Кроме того, оккупанты усилили принудительную мобилизацию украинцев на захваченных территориях, чтобы укомплектовать 2 армейский корпус ВС РФ. А еще враг не оставляет попыток провести незаконные референдумы в оккупированных населенных пунктах.

— На Криворожском направлении оккупанты усиливаются путем перемещения до двух батальонных тактических групп воздушно-десантных войск из Бахмутского направления, — рассказал Мотузянык.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ прилагает все усилия, чтобы установить контроль над территорией Луганской области в пределах административных границ.

ИсточникMedia Center Ukraine

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка