Июль, 06 в 9:10

Украинские военные накануне заставили россиян отойти при попытке продвинуться в Донецкую область.

Россияне 5 июля пытались перерезать дорогу Бахмут – Лисичанск, пролегающую мимо Белогоровки.

– Но снова оккупантам нечего доложить своему руководству – под давлением наших бойцов враг вынужден был отойти, – отмечает руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в настоящее время Вооруженные силы Украины сдерживают российских военных на границе Луганской и Донецкой областей.

Сейчас смотрят

– Россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери личного состава очень значительны. В этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке, – отмечает Сергей Гайдай.

Руководитель ОВА добавляет: только за время штурма Лисичанска у РФ – тысячи погибших и раненых.

– Да, сил и средств у них на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена ​​и мотивирована. Появится больше дальнобойного оружия – преимущество врага в личном составе будет нивелировано, – убежден руководитель Луганской областной военной администрации.

Оккупанты несут значительные потери: ВСУ сдерживают РФ на границе Луганской и Донецкой областей / 5 фотографий

Постепенно становится ощутимым для оккупантов и несвоевременный подвоз боеприпасов – украинские защитники только за последние две недели уничтожили несколько складов на оккупированной территории. Один из них, в частности, накануне горел в Кадиевке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай