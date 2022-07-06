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Факты / Украина

Оккупанты несут значительные потери: ВСУ сдерживают РФ на границе Луганской и Донецкой областей

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Луганської області

Украинские военные накануне заставили россиян отойти при попытке продвинуться в Донецкую область.

Россияне 5 июля пытались перерезать дорогу Бахмут – Лисичанск, пролегающую мимо Белогоровки.

– Но снова оккупантам нечего доложить своему руководству – под давлением наших бойцов враг вынужден был отойти, – отмечает руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в настоящее время Вооруженные силы Украины сдерживают российских военных на границе Луганской и Донецкой областей.

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– Россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери личного состава очень значительны. В этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке, – отмечает Сергей Гайдай.

Руководитель ОВА добавляет: только за время штурма Лисичанска у РФ – тысячи погибших и раненых.

– Да, сил и средств у них на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена ​​и мотивирована. Появится больше дальнобойного оружия – преимущество врага в личном составе будет нивелировано, – убежден руководитель Луганской областной военной администрации.

Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Оккупанты несут значительные потери: ВСУ сдерживают РФ на границе Луганской и Донецкой областей / 5 фотографий

Постепенно становится ощутимым для оккупантов и несвоевременный подвоз боеприпасов – украинские защитники только за последние две недели уничтожили несколько складов на оккупированной территории. Один из них, в частности, накануне горел в Кадиевке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

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