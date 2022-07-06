Оккупанты несут значительные потери: ВСУ сдерживают РФ на границе Луганской и Донецкой областей
Украинские военные накануне заставили россиян отойти при попытке продвинуться в Донецкую область.
Россияне 5 июля пытались перерезать дорогу Бахмут – Лисичанск, пролегающую мимо Белогоровки.
– Но снова оккупантам нечего доложить своему руководству – под давлением наших бойцов враг вынужден был отойти, – отмечает руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, в настоящее время Вооруженные силы Украины сдерживают российских военных на границе Луганской и Донецкой областей.
– Россияне каждый день получают приказ продвигаться дальше, не всегда его выполняют, потому что потери личного состава очень значительны. В этом признаются и пленные, и те, кто общается с населением в Лисичанске и Северодонецке, – отмечает Сергей Гайдай.
Руководитель ОВА добавляет: только за время штурма Лисичанска у РФ – тысячи погибших и раненых.
– Да, сил и средств у них на порядок больше, но украинская армия лучше подготовлена и мотивирована. Появится больше дальнобойного оружия – преимущество врага в личном составе будет нивелировано, – убежден руководитель Луганской областной военной администрации.
Постепенно становится ощутимым для оккупантов и несвоевременный подвоз боеприпасов – украинские защитники только за последние две недели уничтожили несколько складов на оккупированной территории. Один из них, в частности, накануне горел в Кадиевке.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай