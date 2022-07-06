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Факти / Україна

Окупанти зазнають значних втрат: ЗСУ стримують РФ на межі Луганщини та Донеччини

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Луганської області

Українські військові напередодні змусили росіян відійти під час спроби просунутися до Донецької області.

Росіяни 5 липня намагалися перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку.

– Але знову окупантам нічого доповісти своєму керівництву – під тиском наших бійців ворог змушений був відійти, – зазначає керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, нині Збройні сили України стримують російських військових на межі Луганської та Донецької областей.

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– Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати особового складу дуже значні. У цьому зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку, – наголошує Сергій Гайдай.

Керівник ОВА додає: лише за час штурму Лисичанська у РФ – тисячі загиблих і поранених.

– Так, сил і засобів у них більше в рази, але українська армія краще підготовлена та вмотивована. З’явиться більше далекобійної зброї – перевага ворога в особовому складі буде нівельована, – переконаний керівник Луганської обласної військової адміністрації.

Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Обстріл Луганської області
Окупанти зазнають значних втрат: ЗСУ стримують РФ на межі Луганщини та Донеччини / 5 фотографий

Поступово дається взнаки окупантам і несвоєчасне підвезення боєприпасів – українські захисники лише за останні два тижні знищили кілька складів на окупованій території. Один із них, зокрема, напередодні палав у Кадіївці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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