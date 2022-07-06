Липень, 06 в 9:10

Українські військові напередодні змусили росіян відійти під час спроби просунутися до Донецької області.

Росіяни 5 липня намагалися перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку.

– Але знову окупантам нічого доповісти своєму керівництву – під тиском наших бійців ворог змушений був відійти, – зазначає керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, нині Збройні сили України стримують російських військових на межі Луганської та Донецької областей.

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– Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати особового складу дуже значні. У цьому зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку, – наголошує Сергій Гайдай.

Керівник ОВА додає: лише за час штурму Лисичанська у РФ – тисячі загиблих і поранених.

– Так, сил і засобів у них більше в рази, але українська армія краще підготовлена та вмотивована. З’явиться більше далекобійної зброї – перевага ворога в особовому складі буде нівельована, – переконаний керівник Луганської обласної військової адміністрації.

Окупанти зазнають значних втрат: ЗСУ стримують РФ на межі Луганщини та Донеччини / 5 фотографий

Поступово дається взнаки окупантам і несвоєчасне підвезення боєприпасів – українські захисники лише за останні два тижні знищили кілька складів на окупованій території. Один із них, зокрема, напередодні палав у Кадіївці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай