В корабельной группировке флота РФ уменьшилось количество ракетных носителей
6 июля Российская Федерация снизила количество ракетных носителей в Черном море.
Согласно данным Оперативного командования Юг, теперь в море три российских надводных ракетоносителя, хотя еще вчера днем их было четыре.
Количество подводных ракетоносителей по сравнению с прошлым днем не изменилось – их также два.
Находится в море также один большой десантный корабль.
Общее снаряжение флота в настоящее время – 32 крылатых ракеты.
– Угроза с моря остается. Прибрежная полоса продолжает выполнять функции линии обороны и является зоной опасности, учитывая дрейфующие мины и меры противодесантной обороны, – отмечают в Оперативном командовании Юг.
Напомним, что днем 5 июля корабельная группировка вражеских сил в Черном море была в составе четырех надводных и двух подводных ракетоносителей, общим снаряжением 40 крылатых ракет.
По состоянию на ночь 5 июля Россия удерживала в северо-западной части Черного моря три надводных и два подводных носителя ракет типа Калибр, готовых к применению более 30 ракет.
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Источник: ОК Юг
Фото: Минобороны РФ