Июль, 06 в 9:53

6 июля Российская Федерация снизила количество ракетных носителей в Черном море.

Согласно данным Оперативного командования Юг, теперь в море три российских надводных ракетоносителя, хотя еще вчера днем ​​их было четыре.

Количество подводных ракетоносителей по сравнению с прошлым днем ​​не изменилось – их также два.

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Находится в море также один большой десантный корабль.

Общее снаряжение флота в настоящее время – 32 крылатых ракеты.

– Угроза с моря остается. Прибрежная полоса продолжает выполнять функции линии обороны и является зоной опасности, учитывая дрейфующие мины и меры противодесантной обороны, – отмечают в Оперативном командовании Юг.

Напомним, что днем ​​5 июля корабельная группировка вражеских сил в Черном море была в составе четырех надводных и двух подводных ракетоносителей, общим снаряжением 40 крылатых ракет.

По состоянию на ночь 5 июля Россия удерживала в северо-западной части Черного моря три надводных и два подводных носителя ракет типа Калибр, готовых к применению более 30 ракет.

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Источник: ОК Юг

Фото: Минобороны РФ