У корабельному угрупованні флоту РФ зменшилася кількість ракетних носіїв

Липень, 06 в 9:53

6 липня Російська Федерація зменшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі.

За даними Оперативного командування Південь, тепер у морі три російські надводні ракетоносії, хоча ще вчора вдень їх було чотири.

Кількість підводних ракетоносіїв у порівнянні з минулим днем не змінилась – їх так само два.

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Перебуває в морі також один великий десантний корабель.

Загальне спорядження флоту нині – 32 крилаті ракети.

– Загроза з моря залишається. Прибережна смуга продовжує виконувати функції лінії оборони та є зоною небезпеки, зважаючи на міни, що дрейфують, та заходи протидесантної оборони, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Нагадаємо, що вдень 5 липня корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі було в складі чотирьох надводних та двох підводних ракетоносіїв, загальним спорядженням 40 крилатих ракет.

Станом на ніч 5 липня Росія утримувала в північно-західній частині Чорного моря три надводних та два підводних носії ракет типу Калібр, що були готові до застосування понад 30 ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.

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Джерело: ОК Південь

Фото: Міноборони РФ