Июль, 06 в 20:47

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слухи о конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Валерием Залужным из-за ограничений передвижения военнообязанных внутри Украины.

– Есть логика военная, есть логика гражданская. Безусловно, война сегодня – это марафон, который должен изменить наше отношение к тому, к чему мы привыкли. Военные исходят из своих мотивов, которые понятны. Они хотят получить страну, которая будет защищать свою территорию в полном объеме в определенное время, – отметил Подоляк в эфире национального телемарафона 6 июля.

Советник добавил, что военные используют всю документацию, которая у нас уже была наработана – даже ту, что была отработана 20-30 лет назад.

– Мы должны жить в современном мире, а потому президент очень четко поставил акценты: берите старые документы, на базе которых вы сделали свои решения, внесите изменения, чтобы людям было комфортно. С одной стороны, чтобы они работали в рамках экономики военного времени. С другой – чтобы у военных была полная статистика: кто, где, когда будет находиться. Сейчас это будет доработано с позиции логистики, и все будет работать как часы. Тут нет никакой конспирологии, – подчеркнул он.

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Михаил Подоляк пояснил, что первые 1,5 месяца конфликтов в стране практически не было, потому что все были в шоке, тихонько сидели в стороне и не давали никаких советов “в своем традиционном стиле, сидя на диване”.

– Сегодня, опять таки, “эксперты” дают советы. Это нормально для демократической страны. Но нет никакой конспирологии и никакого конфликта. Тем более – между верховным главнокомандующим и просто главнокомандующим. Это единая вертикаль в военное время. Все вопросы ежедневно решаются именно в коммуникации между вертикалью главнокомандующего и верховного. Пожалуйста, не спекулируйте на этом, – призвал советник.

По его словам, Залужный понимает все риски, которые стоят перед страной, а потому нет никакого внутреннего конфликта, и быть не может.