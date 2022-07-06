Июль, 06 в 15:40

Генштаб отменяет ограничение выезда военнообязанных в пределах Украины, это решение было отправлено на доработку.

Такую информацию сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

– Подчеркиваю, что этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных сил Украины и военно-политического руководства государства, – отметил Залужный у себя в соцсетях 6 июля.

Он подчеркнул, что для недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса было принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку.

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Главнокомандующий отметил, что власти разработают обновленный документ.

Его сделают на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения.

– Имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов, – отметил он.

Валерий Залужный призвал украинцев к выполнению своей конституционной обязанности по защите государства.