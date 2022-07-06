Июль, 06 в 13:56

Восстановление Мариуполя обойдется более чем в $14 млрд. Чтобы его полностью отстроить понадобится 7-10 лет.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1 356 многоэтажных домов.

— Сотрудничаем с разными экспертами из городов, которые были разрушены во время Второй мировой войны. Это Гданск, Варшава, Дрезден, Роттердам. Изучаем их опыт восстановления. Надеемся, что в плане Маршала для всей страны будет отдельный раздел для Мариуполя. Верю, вместе мы возродим Мариуполь и сделаем его еще лучше, — сказал Бойченко.

Также российские оккупанты разбомбили 40% частных домов. Большинство из них не подлежат реконструкции, поэтому в планах строительство новых.

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Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в $14 млрд, чтобы там могли проживать 220 тыс. человек.

Окончательную цифру смогут назвать после оценки разрушенных домов, когда Мариуполь освободят от российских оккупантов. О готовности помогать в восстановлении уже заявил Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес.

Источник: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет