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Факти / Україна

Знадобиться до 10 років: скільки грошей потрібно для відбудови Маріуполя

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Знадобиться до 10 років: скільки грошей потрібно для відбудови Маріуполя

Відбудова Маріуполя обійдеться у понад $14 млрд. Для його повного відновлення знадобиться 7-10 років.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко. За його словами, через війну в місті знищено чи пошкоджено 1 356 багатоповерхових будинків.

– Співпрацюємо з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни. Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їх досвід відбудови. Сподіваємося, що у плані Маршала для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя. Вірю, спільно ми відродимо Маріуполь та зробимо його ще кращим, – сказав Бойченко.

Також російські окупанти розбомбили 40% приватних будинків. Більшість із них не реконструювати вже неможливо, тому в планах будівництво нових.

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Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад $14 млрд, щоб там могли проживати 220 тис. людей.

Остаточну цифру зможуть назвати після оцінки зруйнованих будинків, коли Маріуполь звільнять від російських окупантів. Про готовність допомагати у відбудові вже заявив Європейський інвестиційний банк та великий український бізнес.

Джерело: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

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