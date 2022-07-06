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Факты / Украина

В Донецке вспыхнул пожар: взрывается российский склад оружия

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
В Донецке вспыхнул пожар: взрывается российский склад оружия

Днем 6 июля во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар.

По данным жителей, в микрорайоне Азотный горит склад оружия российских оккупантов.

Видео масштабного пожара появилось в местных Telegram-каналах. Там виден черный дым и слышны звуки детонации.

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Ранее мы писали, что ВСУ уничтожили два склада в тылу российских оккупантов. В частности, базу в населенном пункте Большой Бурлук на Харьковщине и склад во временно оккупированной Макеевке.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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