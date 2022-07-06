В Донецке вспыхнул пожар: взрывается российский склад оружия
Днем 6 июля во временно оккупированном Донецке вспыхнул пожар.
По данным жителей, в микрорайоне Азотный горит склад оружия российских оккупантов.
Видео масштабного пожара появилось в местных Telegram-каналах. Там виден черный дым и слышны звуки детонации.
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Ранее мы писали, что ВСУ уничтожили два склада в тылу российских оккупантов. В частности, базу в населенном пункте Большой Бурлук на Харьковщине и склад во временно оккупированной Макеевке.
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