Юбилейный 25 раз: ВСУ ударили по оккупантам в Чернобаевке
Требует проверки
Украинские защитники 7 июля снова ударили по оккупантам в Чернобыевке на Херсонщине. Это уже 25-й удар.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
— Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но юбилейный раз неудобно промолчать. Чернобаевка, 25-й. Огневое поражение по скоплению техники в 14.23. По состоянию на 15.37 продолжается горение и детонация БП, — отметил он.
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