Украинские защитники 7 июля снова ударили по оккупантам в Чернобыевке на Херсонщине. Это уже 25-й удар.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но юбилейный раз неудобно промолчать. Чернобаевка, 25-й. Огневое поражение по скоплению техники в 14.23. По состоянию на 15.37 продолжается горение и детонация БП, — отметил он.