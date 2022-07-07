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Факты / Украина

Юбилейный 25 раз: ВСУ ударили по оккупантам в Чернобаевке

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Требует проверки
Чорнобаївка

Украинские защитники 7 июля снова ударили по оккупантам в Чернобыевке на Херсонщине. Это уже 25-й удар.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но юбилейный раз неудобно промолчать. Чернобаевка, 25-й. Огневое поражение по скоплению техники в 14.23. По состоянию на 15.37 продолжается горение и детонация БП, — отметил он.

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