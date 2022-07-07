При каких условиях возможна мобилизация женщин и есть ли требования относительно физического состояния — Маляр

Июль, 07 в 9:57

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, при каких условиях возможна мобилизация женщин.

– Есть определенные планы, есть определенные расчеты, есть определенные план А, план Б. Есть расчет, что если будет такая-то ситуация, то на определенных военно-учетных специальностях может возникнуть потребность в привлечении женщин. С точки зрения военных это правильно, чтобы иметь видение или варианты при разных развитиях событий. Это не значит, что эта ситуация будет, – отмечает Маляр.

Также она рассказала о механизме введения этих условий.

— Президент издает указ, затем Генштаб создает определенную директиву, в которой указываются все нюансы, там возрастная категория, еще какие-то показатели, важные для выполнения оборонного замысла. И в том числе, какие категории лиц могут условно пересекать границу при таких-то условиях. По состоянию на сейчас в этих директивах о женщинах ничего не указано. Но с моей стороны будет непрофессионально давать какие-либо гарантии на завтра, мы не знаем, как будет развиваться война, — говорит Маляр.

Она добавила, что с 2014 года ни одна женщина принудительно не была мобилизована, и в этом принципиальная позиция ВСУ.

Сейчас смотрят

– Есть женщины, которые хотят служить. И позиция военных в этом и состоит, чтобы была позиция женщин абсолютно добровольной по отношению к службе, — констатирует Маляр.

Замминистра рассказала, есть ли физические требования к женщинам в армии.

– Есть определенные требования профессиональные. В силовых ведомствах больше мужчин, что говорит о специфике этой деятельности и работе. Это не значит, что туда не пускают женщин, это значит, что гораздо меньше женщин хотят этим заниматься, в сравнении с мужчинами. Потому что это очень сложная работа, серьезные нагрузки. Есть требования к физическому состоянию, – предупреждает заместитель министра.

Также Маляр объяснила, что изменится для женщин с 1 октября, и есть ли потребность в мобилизации.