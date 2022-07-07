За яких умов можлива мобілізація жінок та чи є вимоги щодо фізичного стану – Маляр

Липень, 07 в 9:57

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, за яких умов можлива мобілізація жінок.

– Є певні плани, є певні розрахунки, є певні план А, план Б. Є розрахунок, що якщо буде така-то ситуація, то на певних військово-облікових спеціальностях може виникнути потреба у залученні жінок. З точки зору військових це правильно, щоб мати бачення чи варіанти на різний розвиток подій. Це не означає, що ця ситуація буде, – зазначає Маляр.

Вона роз’яснила механізм запровадження цих умов.

– Президент видає указ, потім Генштаб створює певну директиву, в якій зазначаються всі нюанси, там вікова категорія, ще якісь показники, важливі для виконання оборонного задуму. Зокрема, які категорії осіб можуть умовно перетинати кордон за таких-то умов. Це розробляється певними директивними. Станом на зараз у цих директивах про жінок нічого не значиться. Але з мого боку буде непрофесійно давати якісь гарантії на завтра – ми не знаємо, як розвиватиметься війна.

Замміністра додала, що з 2014 року жодна жінка примусово не була мобілізована, і в цьому є принципова позиція ЗСУ.

Зараз дивляться

– Є жінки, які хочуть служити. І позиція військових у цьому й полягає, щоб була позиція жінок абсолютно добровільною щодо служби, – каже Маляр.

Вона розказала, чи є фізичні вимоги до жінок в армії.

– Є певні вимоги професійні, в силових відомствах більше чоловіків, що говорить про специфіку цієї діяльності і роботи. Це не означає, що туди не пускають жінок, це означає, що значно менше жінок хочуть цим займатися порівняно з чоловіками. Тому що це дуже складна робота, серйозні навантаження. Є вимоги до фізичного стану, – пояснює заступниця міністра.

Також Маляр розповіла, що зміниться для жінок з 1 жовтня, та чи є потреба в мобілізації.