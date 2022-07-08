Июль, 08 в 17:42

Российские оккупанты жалуются на плохую экипировку в армии РФ и восхваляют украинское военное снаряжение, которое пытаются украсть при первой возможности, включая носки, получаемые ВСУ.

Об этом в одном из последних перехватов СБУ признался российский контрактник в разговоре с женой.

— У меня дох**ща (слишком много, — Ред.) украинских носков, и я понимаю, какие они пиз***е (замечательные, — Ред.). Наши уставные носки… ими я не знаю что… разве что пол мыть. Понимаешь: мы с тобой покупали трекинговые носки за 400 рублей, за 600 рублей… вот у них такие выдают, – жалуется оккупант.

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Кроме того, российский солдат хвастается своей жене американским камуфляжем, который тоже украл у украинских воинов, и экипировкой, производимой самой Украиной для военных.

— Да если не брать то, что им поставляют, взять то, что их промышленность шьет. Взять их рюкзаки, их шлемы. Ну это реально уровень. Просто я не знаю, почему именно так, – продолжает свой рассказ оккупант.

Ранее ГУР перехватило разговор боевика “ДНР” со своей женой, во время которого террорист жаловался жене, что не имеет никакого желания воевать и хочет сбежать с фронта.