Російські окупанти жаліються на погану екіпіровку в армії РФ та вихваляють українське військове спорядження, яке намагаються поцупити при першій нагоді, включно зі шкарпетками, які отримують ЗСУ.

Про це в одному з останніх перехоплень СБУ зізнався російський контрактник під час розмови з дружиною.

– У мене дох**ща (занадто багато, – Ред.) українських шкарпеток, і я розумію, які вони пиз***і (чудові, – Ред.). Наші статутні шкарпетки… ними я не знаю що… хіба підлогу мити. Розумієш: ми з тобою купували трекінгові шкарпетки за 400 рублів, за 600 рублів… ось у них такі видають, – жаліється окупант.

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Крім того, російський солдат вихваляється своїй дружині американським камуфляжем, який теж вкрав в українських воїнів, та екіпіровкою, яку виробляє сама Україна для військових.

– Та навіть якщо не брати те, що їм поставляють, взяти те, що їхня промисловість шиє. Взяти їх рюкзаки, їх шоломи. Ну, це реально рівень. Просто я не знаю, чому саме так, – продовжує свою розповідь окупант.

Раніше ГУР перехопило розмову бойовика “ДНР” зі своєю дружиною, під час якої терорист жалівся жінці, що не має жодного бажання воювати та хоче втекти з фронту.