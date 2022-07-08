Июль, 08 в 12:23

Россия по состоянию на 8 июля может сосредоточивать технику в направлении Северска Донецкой области, что ориентировочно на 8 км западнее текущей линии фронта, занимаемой РФ.

Такую версию выдвинула разведка Минобороны Великобритании.

– Россияне предположительно делают паузу, чтобы пополнить силы перед началом новых наступательных действий в Донецкой области, – считают в оборонном ведомстве.

В Минобороны Великобритании предполагают: вероятность того, что ближайшим тактическим объектом России станет Северск, очень реалистична.

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К такому выводу британские разведчики пришли с учетом того, что сейчас российские военные пытаются продвинуться в районы городов Славянск и Краматорск.

Что касается ситуации на Юге, то там, согласно данным британского оборонного ведомства, украинские силы продолжают постепенно продвигаться в юго-западном херсонском секторе.

Заметим, что район Северска на протяжении 7 июля российские военные обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 135-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence