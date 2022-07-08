Ближайшим тактическим объектом для РФ может стать Северск – британская разведка
Россия по состоянию на 8 июля может сосредоточивать технику в направлении Северска Донецкой области, что ориентировочно на 8 км западнее текущей линии фронта, занимаемой РФ.
Такую версию выдвинула разведка Минобороны Великобритании.
– Россияне предположительно делают паузу, чтобы пополнить силы перед началом новых наступательных действий в Донецкой области, – считают в оборонном ведомстве.
В Минобороны Великобритании предполагают: вероятность того, что ближайшим тактическим объектом России станет Северск, очень реалистична.
К такому выводу британские разведчики пришли с учетом того, что сейчас российские военные пытаются продвинуться в районы городов Славянск и Краматорск.
Что касается ситуации на Юге, то там, согласно данным британского оборонного ведомства, украинские силы продолжают постепенно продвигаться в юго-западном херсонском секторе.
Заметим, что район Северска на протяжении 7 июля российские военные обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 135-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Ministry of Defence