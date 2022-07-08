Найближчим тактичним об’єктом для РФ може стати Сіверськ – британська розвідка

Липень, 08 в 12:23

Росія станом на 8 липня може зосереджувати техніку в напрямку Сіверська Донецької області, що орієнтовно на 8 км західніше поточної лінії фронту, яку займає РФ.

Таку версію висунула розвідка Міноборони Великої Британії.

– Росіяни, ймовірно, роблять паузу, щоб поповнити сили перед початком нових наступальних дій у Донецькій області, – вважають в обороному відомстві.

У Міноборони Великої Британії наголошують: імовірність того, що найближчим тактичним об’єктом Росії стане Сіверськ, дуже реалістична.

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Такого висновку британські розвідники дійшли з огляду на те, що нині російські військові намагаються просунутися до районів міст Слов’янськ та Краматорськ.

Що ж до ситуації на Півдні, то там, за даними британського оборонного відомства, українські сили продовжують поступово просуватися в південно-західному херсонському секторі.

Зауважимо, що район Сіверська упродовж 7 липня російські військові обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 135-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence