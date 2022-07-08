Найближчим тактичним об’єктом для РФ може стати Сіверськ – британська розвідка
Росія станом на 8 липня може зосереджувати техніку в напрямку Сіверська Донецької області, що орієнтовно на 8 км західніше поточної лінії фронту, яку займає РФ.
Таку версію висунула розвідка Міноборони Великої Британії.
– Росіяни, ймовірно, роблять паузу, щоб поповнити сили перед початком нових наступальних дій у Донецькій області, – вважають в обороному відомстві.
У Міноборони Великої Британії наголошують: імовірність того, що найближчим тактичним об’єктом Росії стане Сіверськ, дуже реалістична.
Такого висновку британські розвідники дійшли з огляду на те, що нині російські військові намагаються просунутися до районів міст Слов’янськ та Краматорськ.
Що ж до ситуації на Півдні, то там, за даними британського оборонного відомства, українські сили продовжують поступово просуватися в південно-західному херсонському секторі.
Зауважимо, що район Сіверська упродовж 7 липня російські військові обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії.
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Джерело: Ministry of Defence