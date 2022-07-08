Июль, 08 в 0:37

Ударами по складам российских боеприпасов Украина смогла замедлить темпы подготовки России к наступлению.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Он отметил, что темпы подготовки РФ к наступлению существенно замедлились, потому что Украина смогла подорвать российские склады с боеприпасами, которые относились к группировкам, пытающимся наступать на Славянск, Бахмут и линию Сиверск-Бахмут.

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— Темпы у них существенно замедлились, но не темпы наступления, потому что наступление пока не планировалось, сейчас будут отдельные тактические действия, а именно темпы подготовки наступления: концентрация ресурсов, создание логистических сетей, подвоз боеприпасов и топлива. Все это существенно лишило их возможность делать это а) быстро, б) организованно и в) делать это в достаточных количествах, — объяснил Арестович.

Он отметил, что подготовка наступления России на вторую линию обороны сейчас непростой задачей, поскольку военные запасы России “прорежены очень сильно и будут прорежаться еще”.

При этом советник главы Офиса президента Украины отметил, что ВСУ тоже не будут сидеть сложа руки, пока Россия ведет подготовку к наступлению.

Ранее Арестович оценил угрозу наступления России на Харьков, назвав ее проблемной для Украины.

Источник: Фейгин Live