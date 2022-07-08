Липень, 08 в 0:37

Ударами по складах російських боєприпасів Україна спромоглася сповільнити темпи підготовки Росії до наступу.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Він зазначив, що темпи підготовки РФ до наступу суттєво сповільнилися, тому що Україна змогла підірвати російські склади з боєприпасами, які належали до угруповань, які намагаються наступати на Слов’янськ, Бахмут та лінію Сіверск-Бахмут.

Зараз дивляться

– Темпи у них суттєво сповільнилися, але не темпи наступу, бо наступ поки що не планувався, зараз будуть окремі тактичні дії, а саме темпи підготовки наступу: концентрація ресурсів, створення логістичних мереж, підвезення боєприпасів та палива. Все це суттєво позбавило їхню можливість робити це а) швидко, б) організовано та в) робити це у достатніх кількостях, – пояснив Арестович.

Він зазначив, що підготовка наступу Росії на другу лінію оборони наразі непростим завданням, оскільки військові запаси Росії “проріджені дуже сильно і проріжуться ще”.

При цьому радник глави Офісу президента України зазначив, що ВСУ теж не сидітимуть склавши руки, доки Росія веде підготовку до наступу.

Раніше Арестович оцінив загрозу наступу Росії на Харків, назвавши її проблемною для України.

Джерело: Фейгин Live