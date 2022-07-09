Июль, 09 в 14:40

В Одесской области разоблачили и сообщили о подозрении сотруднику одного из отделов Государственной миграционной службы и его двум сообщникам.

По данным следствия, он организовал схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста.

Его сообщниками были еще двое знакомых, которые подыскивали желающих выехать в сторону Молдовы и обеспечивали трансфер в один из пунктов пропуска в Одесской области. Стоимость таких услуг оценивалась в $6 тыс. с одного военнообязанного.

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$6 тыс. с человека: на Одесчине незаконно переправляли мужчин за границу / 3 фотографии

Правоохранители открыли производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.

Недавно на Закарпатье полиция задержала группу лиц, которые незаконно переправляли мужчин за границу.

Два местных жителя помогали тем, кто пытался уклониться от мобилизации, выехать за пределы страны. За трансфер брали $5 тыс. с одного человека.