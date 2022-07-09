Липень, 09 в 14:40

В Одеській області викрили і повідомили про підозру співробітнику одного із відділів Державної міграційної служби та його двом спільникам.

За даними слідства, він організував схему незаконного перетину кордону громадянами України призовного віку.

Його спільниками були ще двоє знайомих, які підшукували охочих виїхати в бік Молдови та забезпечували трансфер до одного з пунктів пропуску на Одещині. Вартість таких послуг оцінювали у $6 тис. з одного військовозобов’язаного.

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$6 тис. з людини: на Одещині незаконно переправляли чоловіків за кордон / 3 фотографии

Правоохоронці відкрили провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). наразі триває досудове розсілдування.

Нещодавно на Закарпатті поліція затримала групу осіб, які незаконно переправляли чоловіків за кордон.

Двоє місцевих мешканців допомагали тим, хто намагався ухилитися від мобілізації, виїхати за межі країни. За трансфер брали $5 тис. з однієї людини.