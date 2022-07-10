Липень, 09 в 23:45

Росія наступатиме до останнього російського солдата, не вдаючись до оперативних пауз, які необхідні під час будь-якої війни.

На думку військового експерта Олега Жданова, армія Росії хоче розпочати другий етап битви за Донбас не зважаючи на виснаженість своїх військ.

– Активність супротивника дуже висока, особливо на Донецькому напрямку, продовження Луганського. Ми припускали, що швидше за все противник візьме оперативну паузу. Чому? Тому що треба перегрупувати війська, підтягнути резерви для того, щоб нарощувати зусилля під час наступу. Але ні. Противник пішов за другим варіантом – наступати до останнього російського солдата, – заявив Жданов.

За його словами, військове керівництво Російської Федерації не шкодує своїх військовослужбовців, наступаючи виснаженими військами на Слов’янськ, Краматорськ та Бахмут.

Зараз дивляться

– На Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут противник настає до останнього солдата. Ніхто нікого не жаліє. Вони намагаються зберегти темп наступу, хоча у них це погано виходить: війська сильно виснажені, – пояснив Жданов.

Він додав, що при цьому українські війська зараз перебувають на новому рубежі оборони, маючи посилення у вигляді вогневої сили нових надходжень західного озброєння.

– Але проте противник намагається розпочати другий етап битви за Донбас, а саме за Донецьку область, – пояснив військовий експерт.

Крім того, Жданов вважає, що найближчими днями наступ окупантів стане неможливим. За його словами, аргументом на користь унеможливлення наступу окупаційних військ РФ є те, що лише за останню добу ЗСУ знищили шість ворожих складів – у Шахтарську, Новій Каховці, Сніжному, Дебальцевому, Донецьку та Чорнобаївці.

Раніше Олег Жданов пояснив, що російські військово-технічні ресурси хоч і дуже великі, але при цьому не можуть використовуватися повною мірою, дістаючи з резервів зброю середини XX і навіть кінця ХІХ століття.

Водночас капремонт цієї техніки має на увазі наявність висококваліфікованих спеціалістів та самих комплектуючих, з чим зараз Росія дуже активно намагається впоратися.

Джерело: Олег Жданов