Июль, 10 в 7:56

На Харьковском и Южнобужском направлениях российские оккупанты сосредоточили усилия на недопущении продвижения Вооруженных сил Украины. А в Донецкой области враг умерил активность.

Об этом свидетельствует утренняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики из артиллерии обстреляли Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановку, Дементиевку, Сосновку, Рубежное и Слатино. Авиаудар зафиксирован вблизи Верхнего Салтова. С территории Белгородской области оккупанты нанесли ракетный удар по городу Харьков крылатой ракетой типа Искандер.

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В то же время на Южнобужском направлении враги обстреливали районы Лозового, Пост Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.

По данным Генштаба, на Славянском направлении враг провел разведку боем в районе населенного пункта Долина, однако успеха не имел.

Кроме того, украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли два удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки.

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Фото: Генштаб ВСУ,ISW