Липень, 10 в 7:56

На Харківському та Південнобузькому напрямках російські окупанти зосередили зусилля на недопущенні просування Збройних сил України. А на Донеччині ворог стишив активність.

Про це свідчить ранкове зведення Генерального штабу Збройних сил України.

Російські загарбники з артилерії обстріляли Харків, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине, Іванівку, Дементіївку, Соснівку, Рубіжне та Слатине. Авіаудар зафіксовано поблизу Верхнього Салтова. З території Бєлгородської області окупанти завдали ракетного удару по місту Харкову крилатою ракетою типу Іскандер.

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Водночас на Південнобузькому напрямку вороги обстрілювали райони Лозового, Посад Покровського, Українки, Партизанського, Любомирівки, Кобзарців та Широкого.

За даними Генштабу, на Слов’янському напрямку ворог провів розвідку боєм в районі населеного пункту Долина, проте успіху не мав.

Крім того, українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки.

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Фото: Генштаб ЗСУ, ISW