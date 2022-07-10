Липень, 10 в 16:06

В окупованому Мелітополі морги переповнені тілами російських загарбників. Забирати їх окупаційна армія не хоче.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– Після того, як була знищена військова база, окупанти п’ятьма КамАЗами вивозили тіла своїх загиблих. І сьогодні морги переповнені. Неможливо ні поховати людей, ні отримати документи. Тому що в моргах навіть на сходових майданчиках, у коридорах лежать мертві окупанти, – пояснив він.

Також Іван Федоров додав, що заручниками цієї ситуації стали звичайні мелітопольці, які не можуть поховати своїх рідних.

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Нагадаємо, 5 липня Збройні сили України ударом по аеродрому в окупованому Мелітополі ліквідували понад 200 російських загарбників. Ще понад 300 окупантів було поранено.

За словами Федорова, ЗСУ атакували одну з російських військових баз у Мелітополі, а саме казарми, склади з боєприпасами і пальним.