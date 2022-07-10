Июль, 10 в 20:39

Российские военные застряли в Белогоровке Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что количество атак и обстрелов уменьшилось благодаря тому, что ВСУ уничтожили несколько складов российских боеприпасов.

– Российские войска застряли в районе Белогоровки, это благодаря нашим защитникам, которые дают хороший отпор. Плюс хорошая работа наших артиллеристов, которые за последние несколько дней уничтожили большое количество артиллерийских складов РФ. Поэтому у россиян логистика с подвозом боеприпасов очень плохая. Видно, что уменьшается количество атак и обстрелов. Они без артиллерии не могут даже одного метра пройти, – рассказал Гайдай.

Сейчас смотрят

Гайдай добавил, что во временно оккупированных Лисичанске и Северодонецке царит “разгул преступности, мародерства и насилия”. Органы местных властей пытаются собирать все эти факты для того, чтобы потом передавать в суд.

Ранее Гайдай сообщил, что Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы, поскольку оккупанты мародерят имущество горожан.

По его словам, в городе разрушены или повреждены 80% жилищного фонда. Некоторые горожаны пытаются вернуться в Северодонецк за вещами, однако обычно находят полностью разграбленное жилье.

Читайте Оккупанты стягивают войска в Белогоровку Луганской области

Фото: Сергей Гайдай