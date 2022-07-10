Липень, 10 в 20:39

Російські військові застрягли в Білогорівці Луганської області.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що кількість атак та обстрілів зменшилася завдяки тому, що ЗСУ знищили кілька складів російських боєприпасів.

– Російські війська застрягли в районі Білогорівки, це завдяки нашим захисникам, які дають гарну відсіч. Плюс хороша робота наших артилеристів, які за останніх кілька днів знищили велику кількість артилерійських складів РФ. Тому у росіян логістика із підвезенням боєприпасів дуже погана. Видно, що зменшується кількість атак та обстрілів. Вони без артилерії не можуть навіть одного метра пройти, – розповів Гайдай.

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Гайдай додав, що у тимчасово окупованих Лисичанську та Сєвєродонецьку панує “розгул злочинності, мародерства та насильства”. Органи місцевої влади намагаються збирати всі ці факти для того, щоб потім передавати до суду.

Раніше Гайдай повідомив, що у Сєвєродонецьк перебуває на межі гуманітарної катастрофи, оскільки окупанти мародерять майно містян.

За його словами, у місті зруйновано чи пошкоджено 80% житлового фонду. Дехто з містян намагається повернутися у Сєвєродонецьк за речами, проте зазвичай знаходять повністю розграбоване житло.

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Фото: Сергій Гайдай